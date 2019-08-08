شبهة وهابية تناقض الشيعة 17 أئمة ال البيت ع لا يعلمون ويعلمون الغيب

نعيم الهاشمي الخفاجي

يقول هذا الإمعة ويزعم انها موجودة في كتب الشيعة حيث كتب

أولا: عن أبي عبد الله قال « والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقيل له: أعندك علم الغيب؟ فقال له: ويحك! إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء» (بحار الأنوار26/27).

ثانيا: وقال المفيد » إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه« (شرح عقائد الصدوق 239).

ثالثا: عن أبي جعفر قال » إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق« (الكافي 1/363 كتاب الحجة. باب في معرفتهم وأوليائهم والتفويض إليهم).

رابعا: وبوب الصفار بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعرفون الإضمار وحديث النفس قبل أن يُخبَروا كما هو مبوب هكذا عند الصفار» (بصائر الدرجات 255). ووضع تحت الباب أحاديث منها:

عن عمران بن يزيد وخالد بن نجيح أنهما أضمرا في أنفسهما شيئا ليسألا به أبا عبد الله فعرف أبو عبد الله ما في أنفسهم من غير أن يخبراه عمران به. (161 – 255). _

وسأل يحيى بن عبد الله لجعفر الصادق « يقولون: إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب، قال: سبحان الله. ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت شعرة في جسدي إلا قامت. ثم قال: لا والله إلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (رجال الكشي192 بحار الأنوار26/

لا يوجد شيء اسمه تناقض، الشيعة لايقولون بصحة كل أحاديثهم بل يعرضون الحديث على كتاب الله أن وافقه يأخذونة وان عارض يضربوا به عرض الحائط وفق ما أمرهم به الامام جعفر الصادق ع عندما قال إذا جاءكم الحديث عنا اعرضوه على كتاب الله أن وافق كتاب الله فخذوه وان عارض كتاب الله أتركوه، ما نقله هذا الوهابي أحاديث حذف منها اجزاء لتغير معناها عن المعنى الحقيقي وهذه أساليب خصوم الشيعة من الوهابية دأبوا عبر تاريخهم اتباع أسلوب بتر الكلام، اتذكر عندي صديق فلسطيني تعرفت عليه عام 1995 عنده كتاب وزعته السفارة السعودية الوهابي النافق احسان الهي ظهير ينقل خطبة للامام علي ع يثني على عثمان بن عفان عندما حاصره الثوار من صحابة رسول الله رضي الله عنهم، بسبب المخالفات التي حدثت بعهده، الامام علي ع نصح عثمان، وأشاد به لغرض تصحيح أخطائه وفي آخر كلام الإمام علي ع قال اني أخشى عليك أن تكون أمام هذه الأمة المقتول الذي يفتح القتل على أمة محمد ص ليوم القيامة، هذه الكلمة احسان الهي ظهير لم ينقلها، ومستند بكلامة لنهج البلاغة، طلبت من صديقي الفلسطيني يجلب كتاب احسان الهي ظهير ويزورنني لبيتي ليتصفح مصدر نهج البلاغة وفعلا جاء اعطيته كلام الإمام علي ع فوجىء الرجل قال للاسف هذا الكذاب بتر كلام لتغير المعنى،

الرواية الأولى نسب قول الى الامام جعفر الصادق في علم الغيب رغم أن الأئمة ع تحدثوا عن قضية علم الغيب المتمثلة في علم الساعة والروح وموت الإنسان في أي أرض هذه من الأمور الغيبية التي لا يمكن للإنسان معرفتها

هل أخبر الأنبياء او ا لائمة عن الغيب؟

في القرآن الكريم شواهد كثيرة على أن الأنبياء علموا بالغيب في موارد كثيرة ، و أخبروا الناس به بإذن الله ، نكتفي بذكر عدد منها :

1. النبي إبراهيم ( عليه السَّلام ) : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ 1 .

2. النبي يوسف ( عليه السَّلام ) : ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ 2 .

3. النبي يوسف ( عليه السَّلام ) : ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ 3 .

4. النبي سليمان ( عليه السَّلام ) : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ 4 .

5. النبي عيسى ( عليه السَّلام ) : ﴿ … وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ 5 .

إلى غيرها من الآيات الكثيرة التي تصرح بأن الأنبياء ( عليهم السَّلام ) كانوا يطلعون على الغيب ، كما كانوا يخبرون الناس بتلك الأخبار الغيبية .

الأئمة و علم الغيب :

و أما الأئمة من أهل البيت ( عليهم السَّلام ) فقد صرحوا بأن علمهم بالغيب هو بتعليم من الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) .

فقد رَوى الكُليني ( قدَّس الله نفسه الزَّكية ) عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ ، قَالَ : سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ 6 ( عليه السَّلام ) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، فَقَالَ لَهُ : أَ تَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ؟

فَقَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 7 ( عليه السَّلام ) : ” يُبْسَطُ لَنَا الْعِلْمُ فَنَعْلَمُ ، وَ يُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ ” .

وَ قَالَ : ” سِرُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَسَرَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ ( عليه السَّلام ) وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ ( صلَّى الله عليه و آله ) وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ ” 8 .

الإمام علي ( عليه السَّلام ) و علم الغيب :

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) و هو يصف قوماً من الأتراك و يتنبأ بعض أعمالهم : ” كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ يَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَ الدِّيبَاجَ وَ يَعْتَقِبُونَ الْخَيْلَ الْعِتَاقَ وَ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْرَارُ قَتْلٍ حَتَّى يَمْشِيَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الْمُفْلِتُ أَقَلَّ مِنَ الْمَأْسُورِ ” .

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : لَقَدْ أُعْطِيتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْبِ ، فَضَحِكَ ( عليه السَّلام ) وَ قَالَ لِلرَّجُلِ ـ وَ كَانَ كَلْبِيّاً ـ : ” يَا أَخَا كَلْبٍ لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ ، وَ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ … ﴾ 9 ـ الْآيَةَ ـ فَيَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ قَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ وَ سَخِيٍّ أَوْ بَخِيلٍ وَ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ، وَ مَنْ يَكُونُ فِي النَّارِ حَطَباً ، أَوْ فِي الْجِنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقاً ، فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ ، وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَعِلْمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ ( صلَّى الله عليه و آله ) فَعَلَّمَنِيهِ وَ دَعَا لِي بِأَنْ يَعِيَهُ صَدْرِي وَ تَضْطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي ” 10 .

1. القران الكريم : سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية : 75 ، الصفحة : 137 .

2. القران الكريم : سورة يوسف ( 12 ) ، الآية : 41 ، الصفحة : 240 .

3. القران الكريم : سورة يوسف ( 12 ) ، الآيات : 47 – 49 ، الصفحة : 241 .

4. القران الكريم : سورة النمل ( 27 ) ، الآية : 16 ، الصفحة : 378 .

5. القران الكريم : سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية : 49 ، الصفحة : 56 .

6. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السَّلام ) ، سابع أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

7. أي الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السَّلام ) ، خامس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .

8. الكافي : 1 / 257 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .

9. القران الكريم : سورة لقمان ( 31 ) ، الآية : 34 ، الصفحة : 414 .

10. نهج البلاغة : 186 .

إما حول شبهة الوهابي الكذاب الاشر الثانية والثالثة فهو كلام مجتزأ ومحرف عن معناه، ومصاب هذا الاحمق الوهابي بهوس علم الغيب هههههههه الله سبحانه وتعالى ينعم على قسم من عباده أن يهب لهم حاسة تسمى الحاسة السادسة في علمنا الروحي الحديث يستطيع بعض الناس من الذين يملكون هذه الحاسة بمعرفة أمور تقع بالمستقبل وانا شخصيا تعرفت على صديق من اهالي الناصرية ضابط احتياط في جيش صدام الجرذ قال لي سوف تحدث لك أمور في حياتك وانت تارك العراق للعيش في المنفى وكنت أنا وهو واقفون في ساحة العرضات في وحدتنا العسكرية ومرتدين رتبنا العسكرية ومتوجهين تجاه بهو الضباط لتناول وجبة الفطور هههههه حتى انا ضحكت قال لي لاتضحك وتذكر كلامي وتطرق لي في أمور حياتي وأبلغني في عدد اولادي ……الخ ههههه ونقل لي طبيعة العائلة الذين اتزوج منهم ومكانتهم الاجتماعية والدينية، فهل هذا علم غيب؟ وحدثت الأمور في اجمعها؟ واتذكر في ليلة دخول العام الجديد 1990 كان أمر وحدتنا العسكرية سأل الضباط عن توقعاتنا للعام الجديد، كل شخص تحدث عن امنية، عندما وصل الدور الى ملازم اول جمال صفن قليلا وقال سوف تحدث بالعراق حدث تكون سنة اقتصادية وصمت، لم يكمل كلامه، في اليوم التالي قال لي سوف تحدث كوارث وفعلا صدام ارتكب حماقته واحتل الكويت، اتذكر كانت إذاعة صدام تبث الاناشيد عندما أنتج صدام الجرذ الكمياوي المزدوج والقردة من البعثيين يحتفلون جمال قال لي اسمع يا نعيم يأتي اليوم الذي يدفع صدام أموال لكي يفجرون له أسلحته ههههه وهذا ماتحقق، أئمة ال البيت ع اعلنوها مرارا نحن علمنا من جدنا رسول الله محمد ص في أوقات وقوع الفتن …….الخ

– الإمام الصادق (عليه السلام): ضلت ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك، فقال المنافقون: يحدثنا عن الغيب ولا يعلم مكان ناقته! فأتاه جبرئيل (عليه السلام) فأخبره بما قالوا، وقال: إن ناقتك في شعب كذا، متعلق زمامها بشجرة بحر. فنادى رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة جامعة، قال: فاجتمع الناس، فقال: أيها الناس! إن ناقتي بشعب كذا، فبادروا إليها حتى أتوها (2).

[3129] الإمام وعلم الغيب الكتاب * (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) * (3).

– الإمام علي (عليه السلام) – لما قال له بعض أصحابه (وكان كلبيا): لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، فضحك (عليه السلام) – يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله:

* (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) * فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا، أو في الجنان للنبيين مرافقا، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري، وتضطم عليه جوانحي (4).

– الإمام الصادق (عليه السلام) – لما سئل هل يعلم الإمام بالغيب -: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشئ أعلمه الله ذلك (5).

– الإمام الكاظم (عليه السلام) – لما سأله رجل من أهل فارس أتعلمون الغيب؟ -: قال أبو جعفر (عليه السلام) يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم، وقال: سر الله عز وجل أسره إلى جبرئيل (عليه السلام)، وأسره جبرئيل إلى محمد (صلى الله عليه وآله)، وأسره محمد إلى من شاء الله (6).

(انظر) البحار: 26 / 18 ” أبواب علوم الأئمة ” 2 / 172، باب 23.

الإمامة (2): باب 168.

(١) الخرائج والجرائح: ١ / ٣٠ / ٢٥.

(٢) قصص الأنبياء: ٣٠٨ / ٤٠٨.

(٣) البقرة: ٢٥٥.

(٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٢٨.

(٥) الكافي: ١ / ٢٥٧ / ٤ وص ٢٥٦ / ١.

(٦) الكافي: ١ / 257 / 4 وص 256 / 1.

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إما الشبهة الرابعة فكلام الإمام جعفر الصادق ع كانت للرد على مغالي نسب الربوية الى ال البيت ع والامام جعفر الصادق تبرأ منه لكن هذا الوهابي الكذاب لم يتطرق لاصل القضية ههههههههه

واغرب نكتة أحد الحثالات الوهابية آثار هذا الوهابي بأحد صفحاتهم نقل موضوع من كتب الشيعة حول علم الأئمة بالغيب

وشبهته كانت كالآتي :

الائمة يعترفون بجهلهم بالغيب

عن أبي عبد الله قال: ” يا عجباً لقوم يزعمون أنا نعلم الغيب, ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل, لقد هممت بضرب جاريتي فلانة, فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي” (الكافي 1/200 باب نادر فيه ذكر الغيب).

الجواب:

شبهة هذا الدعي بدأت في أسلوب همجي في التهجم على أئمة ال البيت ع بسبب حقده الاعمى عليهم لذلك

لقد دفع أهل البيت(عليهم السلام) دعوى العلم بالغيب من دون تعلّم من ذي علم,ولم يدفعوا عنهم دعوى العلم بالغيب بالتعلم من ذي علم, فها هو علي (عليه السلام) يقول لقائل قال له: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب؟ فضحك (عليه السلام), وقال للرجل – وكان كلبياً -: ( يا أخا كلب! ليس هو بعلم غيب, وانّما تعلّم من ذي علم) (نهج البلاغة 2 : 1) .

فأهل البيت (عليهم السلام) يعلمون ما علّمهم إياه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي علم هذه العلوم عن الله سبحانه وتعالى وقد أثبت أهل السنّة للنبي (صلى الله عليه وآله) علمه بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة.

روى مسلم في صحيحه 8: 172 باب اخبار النبي (صلى الله عليه وآله) فيما يكون إلى قيام الساعة عن حذيفة بن اليمان عدة روايات عن اخبار النبي (صلى الله عليه وآله) بما هو كائن إلى يوم القيامة منها هذا الحديث: ((قام فينا رسول الله (ص) مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه, قد علمه أصحابي هؤلاء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم رآه عرفه)).

وايضاً ثبت ان الامام علي (عليه السلام) هو وارث علم النبي (صلى الله عليه وآله), روى الحاكم في المستدرك 3: 136 حديثاً وصححه ووافقه عليه الذهبي عن أبي اسحاق قال سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله (صلى الله عليه وآله) دونكم؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً.

ثم يذكر الحاكم قول ابن اسحاق القاضي في تعليقته على قول قثم هذا: إنما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء ولا خلاف بين أهل العلم أن ابن العم لا يرث مع العم فقد ظهر بهذا الإجماع أنَّ عليّاّ ورث العلم من النبي (صلى الله عليه وآله) دونهم. (انتهى).

وثبت ايضاً ان الائمة من آل البيت (عليهم السلام) ورثوا علم النبي (صلى الله عليه وآله) وفهمه, فقد روى ابن عساكر في تاريخه (تاريخ دمشق) 42 : 24 وابو نعيم في حلية الأولياء 1: 6 بسند صحيح وكذلك الطبراني والرافعي كما في ترتيب جمع الجوامع 227:6 ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ((من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوال عليّاً من بعدي وليوال وليه وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي رزقوا فهمي وعلمي ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي)) (انتهى).

وبهذا يثبت علم أهل البيت(عليهم السلام) بما هو كائن إلى يوم القيامة بدلالة هذه الاحاديث الصحيحة التي يرويها أهل السنة أنفسهم.

وأما الحديث الذي نقلته في رسالتك فهو يحمل – بعد ان ثبت لنا بما تقدم علم أهل البيت(عليهم السلام) بما هو كائن إلى يوم القيامة – على وجوه منها: نفي الاستقلالية في العلم الغيبي, أي كأن الإمام علي السلام يريد أن يصحح معتقداً عند البعض أنهم يعتقدون أنه عليه السلام له علم مستقل بالغيب يعلم به كل شيء, فأراد الإمام نفيه عن نفسه ويستدل له بهذا المثال الذي ذكره. وهو لا ينفي ان يكون عنده علم من ذي تعلّم لو شاء الله اطلعه عليه.. ومنها: أن تكون هذه الرواية قد وردت مورد التقية لأن أمثال هذه المسائل, أي العلم بالغيب من المسائل التي لا تحتملها عقول العامة فيكون نفيه (عليه السلام) لهذا الأمر من هذا الباب.

وعلى أية حال, فالحديث المذكور محل السؤال ضعيف السند نعته العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 3: 112 بالمجهول, وقد ورد في سنده

ذكر سليمان الديلمي المعروف بالكذب والغلو… فلا مجال للاعتراض أو الإحتجاج به على نفي الغيب عن ائمة أهل البيت(عليهم السلام) .

أئمة ال البيت ع ورثوا العلم والمعرفة من جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رب العالمين قذف في عقولهم سرعة المعرفة والحفظ وفي حياتنا اليومية شاهدنا اطفال اولاد وبنات حفظوا القرآن وحفظوا تفاسيره، شاهدت طفلة إيرانية في موسم الحج لعام 1999 لم يتجاوز عمرها الثمان سنوات اسمها فاطمة حافظة للقرآن من سورة الفاتحة الى المعوذتين، شاهدت شاب إيران في العام الماضي جاء لزيارة مسجد الامام علي ع في كوبنهاجن بالدنمارك تعطيه اي أية يعطيك رقمها واسم السورة وتطلب منه أن يقرأ قبل الآية بعشر أو خمس صفحات أو بعد الآية فهو رأسا يبدأ بالقراءة بطريقة اذهلت عقول القراء من السنة والشيعة، تم عرض شاب موريتاني حافظ للقرآن في خمس لغات عربي انكليزي وفرنسي …..الخ وحافظ التفاسير وهو لم يدخل مدرسة؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى ملكة وموهبة لناس عاديين في الحفظ بهذه الامكانية فما بالكم كيف ذلك والقرآن وردت به آيات في الإشادة في محمد وال بيته الاطهار وسمو وعلو مكانتهم مضاف لذلك وجود مئات الأحاديث النبوية في شرح مكانة آل البيت ع، أئمة الشيعة هم أئمة ال البيت ع وهم أئمة المسلمين رغم أنوف الوهابية والمبغضين والجهلة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.