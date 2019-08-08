صدور عدد آب من مجلة ( الإصلاح ) الشهرية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر هذه الأيام العدد الجديد ( الخامس ، آب 2019 ، المجلد الثامن عشر ) ، من مجلة ( الإصلاح ) الثقافية ، التي تصدر عن دار ” الاماني ” في عرعرة – المثلث ، ويرأس تحريرها الأستاذ الكاتب مفيد صيداوي .

جاء العدد في خمسين صفحة من الحجم الكبير ، واشتمل على العديد من المقالات والدراسات الادبية والنقدية والنصوص الابداعية والمواد الادبية والتقارير الثقافية والصحفية .

كلمة العدد مكرّسة لذكرى نبي الغضب البروفيسور يشعياهو ليبوفيتش ، الاكاديمي الذي رفض الاحتلال والسكوت على الظلم .

شارك في العدد كل من المحامي جواد بولس ” من قاعات المحاكم ” ، والمحامي سعيد نفاع في سؤال : ” هل غدت الرسالة الأدبية تعاني الضّمور ؟! ” ، ود. منير توما حول كتاب د. محمد حبيب اللـه ” انسان ان شاء اللـه ” ، ود. فخري بصول في دراسة اسلامية عن الأشاعرة ، ود. خالد تركي في متابعة ونقد أدبي عن مؤلف ب. سليم تماري ” عام الجراد ” ، وأحمد صالح جربوني من وراء القضبان – لقطات من الذاكرة ، وفهمي حافظ أبو بكر في ذكرى المربي والاديب سعيد حافظ مواسي ، وجميلة عمايرة في أوراق شخصية – فعل الكتابة ، فيما يكتب الأديب الناقد شاكر فريد حسن مراجعة ونقد ادبي لكتاب ” قرصان البحر ” لكاتب الاطفال سهيل عيساوي ، والشيخ غسان الحاج يحيى في متابعة نقدية عن ديوان ” عبد اللـه ” للشاعر الفحماوي فريد أبو شقرة .

أما الأستاذ حسني بيادسة فيكتب عن يوميات شاب أعزب في وقت كان فيه مهر العروس يعادل عشرين راتبًا شهريًا لمدرّس جديد ” ، ويقدم الأستاذ سعود خليفة حلقة أخرى من حكم وأقوال مأثورة ، ومحمود خبزنا محاميد عن مدينة القدس وبواباتها .. تاريخ وحضارة ، وعمر سعدي من ذاكرة الوطن عن يوسف سعيد صالح ” أبو درّة ” ، والشاعر حسين مهنا في عين الهدهد عن الترجمة .

وفي باب النصوص نقرأ قصائد للشعراء صالح أحمد كناعنة ” الحكمة الحارسة لأسوار العتم ” ود. رقية زيدان ” ضجيج الحياة ” ، وأحمد طه ” مل قلبي البَوْنَ ” ، والأستاذ يحيى طه ” مجلة الاصلاح ” باللهجة المحكية الفلسطينية ، وقصة ” اختراق الحصار ” للكاتب القاص يوسف جماّل .

ويحتوي العدد أيضًا على الزوايا الثابتة ” نافذة على الادب العالمي ، و ” نافذة على الشعر العبري الحديث ” ، و ” اريج الكتب ” و ” أنت والاصلاح ” ، وزاوية ” خالدون في ذاكرتنا ” عن المربي المرحوم ماجد راجح ملحم . هذا بالإضافة إلى تقرير عن احتفال المجلة بتوزيع جوائز مسابقة رمضان ، التي أعدها الأستاذ حسني بيادسة وغير ذلك من موضوعات متنوعة .