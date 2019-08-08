عودة آخر وجبة لأطفال داعش إلى روسيا

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، الثلاثاء، أن المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلاً روسياً ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية أيلول المقبل.

وقالت كوزنيتسوفا للصحفيين “بقي هناك 30 طفلاً، والأمور تسير وفق المخطط. نأمل أن يصل الأطفال إلى روسيا قبل نهاية أيلول”. وأشارت إلى أنه قد تم إنهاء المشاورات اللازمة ويتم إتمام جمع الوثائق اللازمة. وتعتزم كوزنيتسوفا المشاركة شخصياً في الزيارة الأخيرة إلى العراق لإعادة الأطفال من هناك.

وأضافت المفوضة الروسية أنه في نفس الوقت يجري حل مسألة عودة الأطفال من سوريا، وتجري بانتظام لقاءات حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها عملية صعبة جداً، لكن “هناك أمل”.