“فريندز” الأكثر مشاهدة في بريطانيا

أكدت هيئة اوفكوم المنظمة للاتصالات في بريطانيا أمس أن مسلسل «فريندز» يعد المسلسل الأكثر مشاهدة في بريطانيا للعام الثاني، ما يعكس حالة الإعجاب الشديد بالمسلسل، الذي انتهى عرضه منذ 15 عاماً.

وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الثاني بعنوان «ميديا نيشن»، الذي يرصد عادات المشاهدة البريطانية، أن المسلسل، الذي بدأ عرضه عام 1994 ومتاح الآن على شبكة نتفليكس، مثل نحو 2% من إجمالي المشاهدات، وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت العام الماضي أن شبكة نتفليكس دفعت 100 مليون دولار من أجل الحصول على حقوق استمرار بث المسلسل حتى نهاية عام2019، وحل مسلسل «جراند تور»، الذي يعرض على شبكة أمازون في المرتبة الثانية، وجاءت مسلسلات «يو» و«ذا جود بليس» و«بروكلين ناين- ناين» التي تعرض على شبكة نتفليكس في بقية المراتب الخمس الأولى.