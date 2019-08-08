في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، الاربعاء، عن القاء القبض على متهم، في اربيل، بعد ساعات من قيامه بالاعلان عن بيع وشراء المواد المخدرة عن طريق حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء في بيان للمديرية ان المتهم قام يوم 5 من شهر آب الجاري بالاعلان عن بيع وشراء الحبوب والمواد المخدرة، عن طريق حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

واضاف انه وبعد مرور ساعات قليلة تمكن ضباط ومنتسبي مديرية مكافحة المواد المخدرة من القاء القبض على المتهم، لافتا الى انه كان بحوزته كمية 800 غرام من الكريستال و147 شريطاً من حبوب الترامادول.

وتابع البيان ان المتهم القي القبض عليه وفقا لقانون (14) مخدرات، مبينا انه تم فتح ملف بالتحقيق وارساله للمثول امام القاضي.