مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص المادة 140 والضرائب والرواتب

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء جلسته الاعتيادية.

في بداية الاجتماع، أشار مجلس الوزراء إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم (71/2009) الصادر في 28/7/2019 والقاضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور. وعلى إثر ذلك، تقرر تشكيل لجنة من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم لمتابعة المحادثات مع بغداد لإيجاد آلية في تنفيذ المادة 140 بموجب قرار المحكمة الاتحادية.

كما تم في الاجتماع، بحث الآلية المناسبة لتنفيذ الفقرة الثامنة من الجزء المتعلق بالإصلاح في البرنامج الحكومي، والخاص بإصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يضمن العدالة في فرض الضرائب ومنع التهرّب الضريبي.

وأكد مجلس الوزراء على أهمية الضرائب، وشدد على ضرورة أن يسدد جميع الأفراد والجهات والشركات ما بذمتهم من ديون وضرائب للحكومة.

وتم التأكيد على توحيد رسوم الضرائب الداخلية من الناحيتين القانونية والإدارية بالشكل الذي يراعي العدالة، ويأخذ بنظر الاعتبار مستوى الدخل عند فرض الضرائب.

كما قرر مجلس الوزراء مراجعة قوائم أسماء المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر إعادة صرف رواتب نحو 13 الفاً من مستحقيها من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من المسائل الخاصة بمكتب العلاقات الخارجية، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة.

وخلال الاجتماع، وجه مجلس الوزراء، وزارات الداخلية والبلديات والسياحة والوزارات ذات العلاقة، باستقبال السياح بشكل لائق وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم أثناء زيارتهم إقليم كوردستان خلال أيام عيد الأضحى.