مسؤول كوردي: المؤسسات الشرعية غير قادرة على العودة الى سنجار

اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، الاربعاء، ان المؤسسات الشرعية في قضاء سنجار لم تستطع العودة اليه، الامر الذي تسبب بحصول فراغ امني واداري ومنع عودة النازحين.

وعبر زيباري في بيان عن ترحيبه بطلب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للعراق بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار والمناطق المتنازع عليها، وعلى الرغم من تحرير تلك المناطق الا ان سكانها لا يستطيعون العودة الى مساكنهم واملاكهم بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية وانعدام الخدمات فيها.

وبشأن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم اكد زيباري انه بعد تحرير المناطق التي كان داعش يسيطر عليها لم يتم تطبيع المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها) التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور، كما يجب.

واضاف ان هذه المناطق وفضلا عن الدمار الهائل الذي لحقها على يد الارهابيين، مازال القسم الاكبر من بيوتها مزروعة بالالغام والعبوات الناسفة ولم يتم تطهيرها لحد الان.

وتابع ان الاجهزة الشرعية في سنجار لا تستطيع العودة الى المنطقة، وهذا الامر تسبب بخلق فراع امني واداري فيها.