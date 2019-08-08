مسلح يقتل عائلته بمسدس كاتم للصوت والقبض على احد الفارين من شرطة القناة

اقدم رجل مسلح فجر، الاربعاء، على قتل عائلته بسلاح كاتم للصوت ضمن منطقة سبع البور شمال غربي بغداد، والداخلية تعلن القبض على احد الفارين من مركز شرطة القناة.

وذكر مصدر امني، اليوم (7 اب 2019) ، ان “الرجل المسلح قام بقتل جميع افراد عائلته، ثم اقدم على انسبائه في المنزل المجاور ليبلغ عدد القتلى 12 فردا”.

واضاف، ان “القوات الامنية قامت بتطويق المنطقة والقبض على القاتل وتسليمه الى الجهات المختصة، وهو الان قيد التحقيق لمعرفة اسباب الحادث”.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية في بيان، القاء القبض على أحد الفارين من مركز شرطة القناة في محافظة البصرة، فيما اكدت ان ما تبقى من الهاربين هم 6 فقط.

واضافت، انه “بالتنسيق مع القوات الامنية في محافظة البصرة، القت قوة من مكافحة اجرام بغداد القبض على احد الهاربين الخطرين من سجن القناة في المحافظة المذكورة”.

واوضحت، ان “إجراءات البحث لازالت مستمرة لإلقاء القبض على الهاربين الآخرين”، مبينا ان “العدد المتبقي للهاربين هو ستة فقط”.

جدير بالذكر ان 15 موقوفا كانوا قد هربوا، السبت، من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة في سجن مركز شرطة القناة.

ا.ح