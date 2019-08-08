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مطالبة بفتح تحقيق بشأن حريق تسبب بـ”ضربة” للمنتج الوطني

طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، الاربعاء، فتح تحقيق بشأن حادث حرق قاعة الدواجن في المحافظة.

وقال البديري في بيان “نطالب بفتح تحقيق حول ما حصل في حقول دواجن الديوانية، وان لا يكون التحقيق روتينيا، وان تنشر النتائج امام الرأي العام”، مبينا “لدينا شكوك حول هكذا ظاهرة والتي اضرت بالمنتوج الوطني وهي مرسومة بدقة من بعض الجهات”.

واكد البديري “اهمية التعاون من الجميع واظهار النتائج حتى لا تتكرر مثل هكذا حالات”، لافتا الى انه “توجد ضربة إلى المنتج المحلي قوية وتوجد شبهات على هذا الموضوع”.

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