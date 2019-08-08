نائب كوردي يتحدث عن فرصة “ايجابية وتاريخية” لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

أكد النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بختيار شاويس ، اليوم الخميس ، وجود فرصة ايجابية وتاريخية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل .

وكان رئيس وزراء كوردستان مسرور بارزاني قد اعلن في اول خطاب له امام برلمان كوردستان استعرض فيه برنامجه الحكومي ، بعد ادائه اليمين رئيساً للحكومة الجديدة ، ان إقليم كوردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز “شراكة مستقرة وبناءة” مع الحكومة الاتحادية في العراق والاستفادة من الفرصة المواتية ومعالجة كل المشاكل القائمة على اساس الدستور.

النائب بختيار شاويس ، قال ان “حكومة عادل عبدالمهدي، تختلف عن سابقاتها ، كذلك هناك اختلاف في حكومة اقليم كوردستان والرؤى في الاقليم اختلفت تماما ، وهناك عزم جدي للاتفاق “.

وأضاف النائب الكوردي ، ان “هذا امر جيد وفرصة ايجابية وتاريخية من أجل ايجاد حلول مناسبة لكافة الخلافات والاختلافات بين بغداد وأربيل، والتي هي عالقة منذ سنين بين الجانبين”.

وبين بغداد واربيل جملة ملفات عالقة منها ، النفط ، المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ، ومستحقات البيشمركة من الموازنة الاتحادية ، بالاضافة لقضايا اخرى تراكمت خلال السنوات الاخيرة .