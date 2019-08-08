نائب يبدي صدمته من تعيين ’’قيصر أحمد عكلة’’ مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الارهاب

أبدى النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس (8 اب 2019) اعتراضه الشديد على اختيار قيصر أحمد عگلة لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب، مطالباً مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار 47 الذي اصبح بموجبه قيصر مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب.

واشار النائب الحمامي، في بيان، إلى “حالة فريدة من نوعها، وهي أن مكتب رئيس الوزراء نفسه سبق له أن أصدر أمره الديواني (22) قبل بضعة أشهر بإنهاء خدمات المومأ اليه وإحالته الى التقاعد عندما كان مفتشاً عاماً في هيأة السجناء السياسيين، لكن هذا الأمر الديواني لم يأخذ طريقه للتنفيذ لأسباب نجهلها”.

وتابع: “ثم جاءت المفاجأة عندما أصدر مكتب رئيس الوزراء أمره الديواني رقم (47) الذي نقل بموجبه خدمات قيصر الى جهاز مكافحة الإرهاب ليعمل كمفتش عام في هذا الجهاز الأمني الحساس”.

واختتم الحمامي بالقول: “لا أستطيع ان اتصور ان يأتي اليوم الذي يصبح فيه قيصر مفتشاً عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي قد أصدر (08 آب 2019)، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي، جاء في نصها: “تقرر استحداث مكتب مفتش عام في البنك المركزي العراقي، وهيأة الاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، المصرف العراقي للتجارة، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني”.

وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و12 آخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصباً آخر”.