نائب يكشف عن خلاف بين القانون والعصائب: بحاجة للاجابة وليس السكوت

كشف النائب فائق الشيخ علي، الاربعاء، عن خلاف بين ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وبين عصائب اهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر، “سؤال مهم لا بُدّ من الإجابة عليه، وليس السكوت عنه: الفنادق وأماكن الترفيه بيد وزارة السياحة، وهي للعصائب ووزيرها عبد الأمير الحمداني”.

واضاف الشيخ علي في تغريدته، ان “الإشراف على الفنادق وإبرام الإتفاقات معها بيد مدير السياحة الحاج محمود أبو عزيز بدولة القانون”، متسائلاً “هل الخلاف الآن بين العصائب ودولة القانون؟”

وأعلنت القوات الأمنية، مؤخرا اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حجي حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.

وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.

وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.

ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.

وداهمت قوة أمنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان في بغداد، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصحاب صالات القمار المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.