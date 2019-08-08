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نواب يفضحون تدوير المناصب من قبل عبد المهدي.. من متقاعد الى مفتش في مكافحة الارهاب

بغداد/المسلة: أبدى النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس 8 اب 2019، اعتراضه الشديد على اختيار قيصر أحمد عگلة لمنصب مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب، مطالباً مكتب رئيس الوزراء بإعادة النظر بالقرار 47 الذي اصبح بموجبه قيصر مفتشا عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب.

واشار النائب الحمامي، في بيان إلى “حالة فريدة من نوعها، وهي أن مكتب رئيس الوزراء نفسه سبق له أن أصدر أمره الديواني 22 قبل بضعة أشهر بإنهاء خدمات المومأ اليه وإحالته الى التقاعد عندما كان مفتشاً عاماً في هيأة السجناء السياسيين، لكن هذا الأمر الديواني لم يأخذ طريقه للتنفيذ لأسباب نجهلها”.

وتابع: “ثم جاءت المفاجأة عندما أصدر مكتب رئيس الوزراء أمره الديواني رقم 47 الذي نقل بموجبه خدمات قيصر الى جهاز مكافحة الإرهاب ليعمل كمفتش عام في هذا الجهاز الأمني الحساس”.

واضاف الحمامي: “لا أستطيع ان اتصور ان يأتي اليوم الذي يصبح فيه قيصر مفتشاً عاماً لجهاز مكافحة الإرهاب”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي قد أصدر، الخميس 08 آب 2019، امراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

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