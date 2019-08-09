أنقرة: الاتفاق مع أمريكا على المنطقة الآمنة «بداية جيدة للغاية» .. لن نسمح بالإلهاء

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية حول المنطقة الآمنة في سوريا، بأنه «بداية جيدة للغاية»، مشدداً في الوقت ذاته أن بلاده لن تسمح بـ «الإلهاء» كما حدث في منبج.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي بأنقرة، اليوم الخميس: «يمكننا وصف اتفاق أمس (بين أنقرة وواشطن) حول المنطقة الآمنة في سوريا بأنه بداية جيدة للغاية».

وشدّد على أن تركيا لن تسمح بأن يكون الإلهاء هدف هذا الإجراء على غرار ما حدث في خارطة طريق منبج.

وكان كشف مصدر كوردي سوري مطلع، قد كشف الأربعاء، عن فحوى «الاتفاق» الأمريكي التركي حول إقامة المنطقة الآمنة في شرقي الفرات.

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قال : «إن المنطقة الآمنة تمتد من نهر الفرات غرباً إلى حدود إقليم كوردستان شرقاً وبعمق خمسة كيلو متر إلى الداخل السوري».

وأضاف أن «وحدات حماية الشعب الكوردية سوف تنسحب من المنطقة وفق مدى الأسلحة التي تمتلكها»، مشيرا إلى أن «الأسلحة التي مداها 15 كم سوف تبعد إلى عمق 15 كم مع المسلحين، والأسلحة التي مداها 20 وهكذا، لتبديد المخاوف الأمنية التركية»، وفق قوله.

المصدر أشار إلى أن «تركيا سوف تكون جزءاً من مركز العمليات في هذه المنطقة المزمع إنشاؤها إلى جانب دول التحالف الدولي».

وأكد المصدر أن «المقصود بأن المنطقة الآمنة ستصبح ممراً للسلام وليس استيطان اللاجئين السوريين من غير هذه المناطق في تلك المنطقة»، مبينا أن «المقصود بذلك أن اللاجئين سيمرون من هذه المنطقة بأمان وسوف تفتح المعابر الحدودية مع شرق الفرات».

ولفت المصدر إلى أن «الاتفاق موضع ارتياح شعبي في شرق الفرات حيث أن المواطنين يبحثون عن الاستقرار أولاً وأخيراً».