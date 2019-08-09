أوجلان: أستطيع إيقاف حرب تركيا وPKK خلال أسبوع .. الكورد ليسوا بحاجة لدولة!

قال أحد محامي زعيم حزب العمال الكوردستاني PKK المسجون عبد الله أوجلان، اليوم الخميس في بيان، إن موكله قال إنه قادر على إيقاف الحرب بين حزبه والدولة التركية خلال أسبوع واحد، وأن الكورد ليسوا بحاجة لدولة منفصلة.

وأصدر مكتب ‹سردم› الحقوقي الذي ينتمي إليه محامو أوجلان، اليوم، بياناً بخصوص زيارة إثنين من محامي زعيم PKK له أمس في سجن إيمرالي.

وكشف المكتب عن جزء من مضمون الرسالة التي أرسلها أوجلان، ومن ضمنها قوله مخاطباً الحكومة التركية والقوى العالمية: «أريد أن يكون هناك مكانة للشعب الكوردي، تعالوا نحل المشكلة الكوردية معاً، وأقول إنه وخلال أسبوع يمكنني إنهاء احتمالية الحرب، وسأضع الحلول، وأنا واثق من نفسي، وأنا جاهز من أجل الحل، ويحب على الدولة التركية القيام بما يقع على عاتقها في هذا الإطار».

وقال أوجلان إن الكورد «ليسوا بحاجة لدولة منفصلة»، وفق البيان.

هذا وأشارت وسائل إعلام مقربة من PKK إنها ستنشر النص الكامل لرسالة أوجلان في وقت لاحق.