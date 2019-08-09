ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات زيادة تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة بدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج “أوبك”، لكن المخاوف من تداعيات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود مزيج “برنت” 57.54 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

فيما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52.68 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.3% أيضا مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وارتفع الخامان بما يزيد عن 2% يوم الخميس، بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

واهتزت الأسواق المالية العالمية على مدى الأسبوع الفائت بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على المزيد من السلع الصينية اعتبارا من سبتمبر، وفي الوقت الذي أوقد فيه انخفاض اليوان مخاوف بشأن حرب عملات.