الاستاذ مقداد البغدادي: الجاليات العراقية في الخارج تحتاج الى مزيدا من الاهتمام حفاظا على سمعة العراق الدولية

التقى الاستاذ مقداد البغدادي عضو البرلمان السابق والوفد المرافق له في مدينة أمستردام امس الأربعاء المصادف ٧ / ٨ / ٢٠١٩ السفير العراقي في هولندا الدكتور هشام العلوي ، وجرى خلال اللقاء التباحث حول شؤون الجالية العراقية في هولندا وسبل تذليل المعوقات التي تواجه المقيمين العراقيين والوافدين.

وكانت اجواء اللقاء ذات طابع مثمر وإيجابية كان فيها الاستاذ مقداد البغدادي والوفد المرافق له موضع حفاوة وترحاب؛ مع التأكيد على ضرورة توفير الخدمات القنصلية التي تحفظ للعراقيين كرامتهم وترفع من سمعة العراق في المحافل الدولية.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء في باريس مع السفير العراقي السابق في بوخاريست الدكتور محمد سعيد الشكرجي. وهذه اللقاءات في اطار جولة أوربية يقوم بها الوفد في اوربا تتضمن احياء مناسبات دينية والاطلاع على أحوال الجاليات العراقية والتواصل مع الممثليات الاجتماعية والرسمية فيها.

المكتب الاعلامي

٨ / ٨ / ٢٠١٩