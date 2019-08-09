البنتاغون ينفي التوصل لاتفاق مع أنقرة حول المنطقة الآمنة: المحادثات مستمرة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على «آليات أمنية» و«قيادة مشتركة» من دون إقامة «منطقة آمنة»، كما تزعم تركيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون إنّ الاجتماعات العسكرية بين الجانبين الأميركي والتركي حققت تقدما لافتا في اتجاه استحداث «آليات أمنية» في شمال شرق سوريا، لمعالجة مخاوف السلطات التركية.

وأضاف روبرتسون أن البنتاغون ينوي إنشاء قيادة عسكرية مشتركة في تركيا «من أجل مواصلة البحث في التخطيط وآليات التطبيق».

وفيما لم يشر بيان البنتاغون في أي شكل من الأشكال إلى اتجاه نحو «إنشاء منطقة أمنية» كما تزعم تركيا، فإن روبرتسون ذكّر بأن البنتاغون ملتزم بدعم حلفائه وإلحاق الهزيمة بداعش.

وختم بأن تطبيق الآليات الأمنية مع تركيا سيمرّ بمراحل عدّة وان النقاشات معها لا تزال متواصلة.

ويتفاوض مسؤولون عسكريون أميركيون مع نظرائهم الأتراك بهدف تجنب تدخل تركي جديد في سوريا.

وتتباحث أنقرة وواشنطن بشأن إنشاء «منطقة آمنة» تفصل الحدود التركية عن مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب، الفصيل الكردي الأبرز المدعوم من أميركا، غير أنهما تواجهان مسائل إشكالية، أبرزها عمق هذه المنطقة في الأراضي السورية.

وكررت تركيا في الأيام الأخيرة أنه في حال كانت المقترحات الأميركية غير «مرضية» فإنها ستطلق عملية في سوريا لفرض «منطقة آمنة» بشكل آحادي.

وقال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر إن أي «توغل أحادي الجانب» من قبل تركيا ضد المقاتلين الكورد سيكون «غير مقبول».