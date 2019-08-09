الجريح جمال عبد الناصر خلة مبتور القدم يناشد الرئيس بإعادة راتبه

بقلم: سامي ابراهيم فودة

مناشدة إلى السيد الرئيس أبو مازن

فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس…. حفظه الله

تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الموضــــــــــــوع / الجريح جمال عبد الناصر خلة يناشدكم بإعادة راتبه

شاب من خيرة أبناء الوطن والفتح الغلابة وكل يشهد له بصدق انتماءه الصادق وحبه لوطنه, وانه من أسود عرين الشرعية المخلصين دفع فاتورة الدم في أحداث الانقسام اللعين, وكان من أوائل المشاركين في مسيرات العودة عندما دعت لها حركة فتح مع العديد من الإخوة أبناء الفتح ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأخ الدكتور/ عاطف أبو سيف,

ما دفعنا لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك اعادة الله علينا وعليكم باليمن والبركات,هي الحالة المأساوية التي يعيشها الجريح/ جمال عبد الناصر رمضان خلة” أبو محمود” ابن مخيم جباليا مخيم الثورة والصمود من مواليد غزة 18/3/1988م ويحمل رقم هوية801926353, متزوج وأب وله من الأبناء ولدين وبنت ويسكن بالإيجار في منطقة شارع الهوجاء, ووضعه المادي تحت الصفر ومهدد بطرد من قبل المستأجر وذلك لعدم قدرته على دفع الإيجار,

وليس له معيل لأسرته ويعيش على راتب الجريح, فقد تم اعتماده من قبل مؤسسة الشهداء والجرحى بقرار من فخامة سيادتكم 2007م, حيث كان يتقاضى راتبة وهو أعزب 700 شيكل وعندما تزوج وأصبح لدية اطفال وبعد بتر ساقة بالكامل في أحداث مسيرات العودة أصبح يتقاضى راتب 1800 شيكل ولكن للأسف تم قطع راتبة في شهر 2/ 2019م لأسباب غير معروفة …

أصيب الجريح جمال خلة في أحداث الانقسام بتاريخ15/7/2006م ونقل إلى مستشفى كمال عدوان أثر تعرضه لطلق ناري من قبل مجموعة من الملثمين المسلحين في القدم اليمني مدخل ومخرج مما أدى إلى كسور في السلاميات الثانية والثالثة والرابعة للقدم اليمني مما أدى إلى حدوث عجز طبي…

وأصيب الجريح جمال في أحداث مسيرات العودة في تاريخ 5/4/2018م ونقل إلى مستشفى الاندونيسي أثر تعرضه لطلق ناري للطرف السفلي الأيسر من فخذه مع مدخل ومخرج وتهتك في عظمة الفخذ والركبة وتقطع كامل الشريايين ونزيف حاد وعلى أثر ذلك تم أدخال الجريح لغرفة العمليات الجراحية وتم عمل وصلة شريانية وتثبيت العظم, وبسبب تهتك العظم والتهاب الشديد ,تم بتر الطرف ما فوق الركبة ….

لهذا فهو يناشدكم سيادتكم ويستغيث بكم رأفةً بحالته الصحية وبأطفاله الصغار بإعادة راتبة

رقم الجوال للتواصل مع الجريج جمال خلة/0599494053