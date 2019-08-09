الدخيلي يعلن عن اعداد خطة امنية لعيد الاضحى ويوجه الدوائر الخدمية باستنفار طاقتها خلال العطلة

المكتب الاعلامي

اعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي عن اعداد خطة امنية لعيد الاضحى المبارك , موجهاً الدوائر الخدمية بأستنفار كافة طاقتها الخدمية استعداداً لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك .

وقال الدخيلي ان ” ذي قار عدة خطة امنية بالتعاون مع مديرية شرطة ذي قار والاجهزة الامنية الاخرى خاصة بعطلة عيد الاضحى المبارك تضمنت تشديد الاجراءات في مداخل المدن والمناطق المفتوحة “.

واضاف ان ” المحافظة وجهت مديرية بلدية الناصرية و مديرية بلديات ذي قار بالقيام بحملات خدمية واسعة لرفع النفايات وتهيئة الشوارع والمتنزهات العامة استعداداً لاستقبال المواطنين “.