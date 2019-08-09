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الدخيلي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة كيمونيكس انترناشيونال لحل ازمة المياه في ذي قار

المكتب الاعلامي

أعلن محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي اليوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كيمونيكس انتر ناشيونال لحل أزمة المياه في ذي قار , مبيناً ان المذكرة نصت على اعادة تأهيل عدد من محطات المياه في ذي قار بتمويل من صندوق الامم المتحدة .

وقال الدخيلي خلال لقائه ممثلي الشركة ان ” المذكرة نصت على تأمين المواد والمعدات اللازمة لإصلاح منظومة مياه الشرب وإعادة تأهيل الشبكات القديمة , لافتاُ الى ان ” الاتفاق نص على تقديم دراسة شاملة لحجم المياه المتوفرة والمحطات الموجودة والحاجة الفعلية من المشاريع الجديدة التي تحتاجها المحافظة في هذا الملف “.

واشار ان ” المحافظة تعهدت بتقديم الحماية الامنية الكاملة للشركة المنفذة فضلاً عن توفير الايدي العاملة وتعاون الدوائر المختصة , مؤكداً ان الحكومة المحلية وجهت دعوات للمنظمات المجتمع الدولي لحل ازمة مياه الشرب بعد عجز الحكومة المركزية عن ايجاد حل لتلك المشكلة “.

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