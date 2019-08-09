العراق تستحوذ على 73 بالمئة من صادرات البيض التركي

تستحوذ العراق على حجم كبير من صادرات البيض التركي، يصل إلى 73 بالمئة، وسط خلافات بين الجانبين في هذا الخصوص.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها مؤخراً، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلديز، إن هناك مشاكل متعلقة بتصدير البيض التركي إلى العراق.

وتطرق “يلديز” إلى قرار السلطات العراقية تقليص حجم صادرات البيض، موضحاً أن الإنتاج المحلي للبيض بالعراق يلبي فقط قرابة 45 بالمئة من احتياجات السوق بالبلاد.

وأضاف “قيل لنا إن الدافع وراء هذا القرار تشجيع الإنتاج المحلي، لكن لا يمكن للعراق في غضون هذه الفترة الوجيز تطوير قدرة إنتاجية يمكنها تغطية هذا الفرق في الاحتياجات”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وأشار السفير التركي إلى أنه “سيتم بحث الأمر مع وزارة الزراعة العراقية، لا سيما أن السوق العراقي مفتوح على مصراعيه أمام الاستيراد، وسنطلب منهم إخبارنا باحتياجاتهم الملموسة. وخلال الفترة المقبلة سيحدث تطور في هذا الموضوع”.

تجدر الإشارة إلى القيمة الإجمالية لصادرات البيض التركي إلى العراق تصل إلى ما يقارب 309 ملايين دولار.