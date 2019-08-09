العراق يحصد جائزة المدرب الأول على الوطن العربي من المجلس النرويجي الدولي

القاهرة – فراس الكرباسي:

حصد الدكتور عقيل العذاري المدرب والمستشار الدولي في التنمية البشرية على جائزة المدرب الاول على الوطن العربي بعد تنافس قوي بين الكثير من المدربين على مستوى الوطن العربي في مجال التنمية البشرية لعام 2018-2019.

وقال مستشار التدريب الدولي عقيل العذارى” اقام البورد والمجلس النرويجي الدولي في جمهورية مصر العربية مسابقة لإعلان جائزة المدرب الاول على الوطن العربي للعام 2018 – 2019 وشارك في الجائزة الكثير من المدربين الدوليين العرب وانا مثلت بلدي العراق وقد سررت بإعلان اسمي كأفضل مدرب عربي والمدرب الاول على الوطن العربي كوني متأكد من مهنية وحيادية اللجنة التحكيمية للمسابقة”.

واضاف العذاري “شكرا لأهلنا في مصر المحروسة وشكر لمجلس ادارة المجلس النرويجي الدولي في جمهورية مصر العربية وبالخصوص المدير الاقليمي الدكتور حسام حلمي وشكري وتقديري لعائلتي التي تعبت وصبرت معي ولجميع مدربي العراق والوطن العربي”.

واعلن الدكتور العذاري رسميا اهداء هذا الفوز واللقب والدرع الى شهداء العراق من الشمال الى الجنوب الذين ضحوا بدمائهم من اجل العراق العظيم.

كما تقدمت الهيئة الاستشارية العليا للمركز العربي الاوروبي بالتهنئة الي المدرب الدولي وسفير المركز العربي الاوروبي الدكتور عقيل العذاري الذي حصد جائزة المدرب الاول علي الوطن العربي من المجلس النرويجي الدولي الذي اقيم بالقاهرة.

وقال سفير النوايا الحسنة الدكتور محمود شعبان رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي ونائب رئيس جامعة أوسلو الدولية بمملكة النرويج ” ان فوز الدكتور عقيل العذاري من العراق يعد انجاز متميز للعراق وللتنمية البشرية في العراق والوطن العربي وتم تنصيب الدكتور العذاري كسفير للنوايا الحسنة والسلام في المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي في مملكة النرويج”.

واضاف شعبان “انه فوز الدكتور العذاري جاء بجدارة نتيجة الدورات والورش المجانية الكثيرة الاعمال التطوعية التي قام بها خلال العام 2018 و 2019 وهو يستحق لقب المدرب الاول على الوطن العربي بجداره لمهنيته العالية وكذلك يحمله مسؤولية كبيرة للتواصل مع العالم العربي من اجل تقديم الاعمال الانسانية التي تخفف عن كاهل الشعب العراقي والعربي”.

من جهتها، قالت المدربة ساندي نور من القاهرة “قضينا يوما جميلا في احتفال أكثر من رائع وبحضور جميع محبي دكتور عقيل العذارى في حفل تكريم سيادته كأفضل مستشار تدريب علي مستوي العالم العربي وحصوله على الجائزة الأولى وسط جو من البهجة والسعادة التي انتابت الجميع وعندما تحدث العذاري صمت الجميع وعندما انهى حديثه صفق الجميع بحرارة وفعلا التميز عنوانك يا ابن العراق الحبيب والعلم سلاحك والأخلاق أسلوبك ويعد العذاري صاحب أول فكرة لانشاء مدرسة تدريب وفكر جديد فيه واول مدرسة عربية تعتمد نظام الثمان مستويات بالعالم العربي وتشرفنا به في بلده الثاني مصر وفي انتظار مزيد من التعاون المثمر وتنفيذ مزيد من الأعمال الناجحة التي تخدم الوطن العربي ومعا يتحقق النجاح ونستطيع ان نلقب الدكتور عقيل العذاري بلقب (قاهر الفشل ورائد النجاح)”.

والدكتور عقيل العذاري هو المدير الاقليمي للشرق الأوسط للبورد الأوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة‏ البريطانية وحاصل على شهادتي ‏ماجستير و دكتوراه مهنية في التنمية البشرية جودة التدريب العالمية‏ لدى ‏اوسلو النرويج‏ وهو ‏مستشار دولي في العديد من الدول ويهدف لصناعة واعداد مدربي التنمية البشرية وقادة المجتمع‏ وهو ‏مستشار تدريب دولي‏ لدى ‏الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية‏ ومؤسس مدرسة اعداد المدرب المحترف في الوطن العربي‏./انتهى/.