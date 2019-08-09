بالفيديو…كنوز “بالي” المخباة… تعرف على أفضل مكان لمحبي السفر وحدهم

محبي السفر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، سيجدون في جزيرة بالي بإدونيسيا وجهتهم المنشودة، خاصة أنها الوجهة المثالية لم يحب السفر وحيداً، وأذاعت فضائية الغد الاخبارية تقريراً أوضحت خلاله أنه خلال 24 ساعة من وجودك على الجزيرة ستجد الكثير من المسافرين دون رفاق.

وأضاف التقرير أن هناك ثلاثة أمور يمكن أن تفعلها إذا زرت بالي، أولها أخذ نزهة على شاطئ بوتو والاستمتاع به، فإذا كنت تبحث عن الاسترخاء فإن هذا الشاطئ هو المكان الأمثل، حيث يتمتع بنظافة عالية وبالكاد تجد به سائحين، وتتناول مشروبك على الشاطئ وتقابل أناسا جدد، أو الاستمتاع بمنظر الغروب.

وتابع أن الأمر الثاني هو زيارة معبد “تاناه لوت”، برغم أنه الأكثر اكتظاظاً بالسياح، إلا أن يجب زيارته، وتم بناء المعبد فوق صخرة على دقائق من الشاطئ، ويُعد المعبد مزاراً فريداً من نوعه ويتمتع بإطلاله رائعة وقت الغروب.

الأمر الثالث الذي يجب فعله إذا كنت على الجزيرة هو زيارة حقول الأرز، فهي طريقة جيدة للتعرف على السكان المحليين، كما أنها تحتوى على مناظر طبيعية مذهلة.