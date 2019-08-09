ترنيمة للصديقة ابنة شفاعمرو الأستادة خلود سمنية في يوم ميلادها
بقلم : شاكر فريد حسن
في يوم ميلادك يا خلود
هاجت الربوات
وتراقصت أزهارها
النضرات
كظبية تختالين
جذلى
فالشكر لرب العالمين
مَنْ وهبك جمال الروح
وخير الصفات …
ما أنتِ سوى كوكبٌ
مالىء الدنيا
بديع السموات
وروض ٌباسم الثغرات
فمِنْ أين تأتينا يا صديقتي
المدججة بالمحبة
بصوتك المبلل بالندى
يحمل فجرنا وشمسنا !
وأيّ كلمات التهنئة
ننتقيها من قواميس اللغة
ونزجيها لكِ ؟!
وأي الورود والرياحين
نقطفها من الرياض
والبساتين
ونقدمها لك
في يوم عيدك
فأمام سموك
ورهافتك
يعجز اللسان
والبيان !
فلتملأ قلبك
البهجة والحبور
وسيري على دروب
النور والفرح
وتزيني بجمال الفكر
والعلم
ومن تعاليمك السمحاء
أنجالكِ وأجيال المستقبل
تقتدي وتهتدي
ولك الحياة
والعمر كله لك
يا خلود