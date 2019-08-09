إعداد : محمد بوشيبة

أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الفرنسية يوم الجمعة 09 اغسطس / آب 2019 الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه الشباب الأردني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة و استمرار تحركات تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق بعد أشهر من سقوط مدينة الموصل إضافة إلى ربورتاج حول الحراك السياسي الذي تشهده مدينة وهران ثاني مدينة بعد العاصمة الجزائرية .

تنظيم الدولة الإسلامية يستعد للانتقام في شمال العراق

نقل مراسل صحيفة “لوفيغارو” الأوضاع الميدانية في جنوب الموصل بالعراق حيث رافق المراسل المقاتلين الأكراد خلال عملياتهم العسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

أضافت اليومية ان التحالف الدولي افاد ان تنظيم الدولة أصبح يعمل على تكييف عمل قيادته وشبكته المالية وفقا للظروف الراهنة حيث يسعى إلى وضع بنية أكثر مركزية وأقل بيروقراطية، تاركا المزيد من المبادرات للجماعات المحلية التابعة له.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” عن قائد عسكري في التحالف الدولي ان تنظيم الدولة الإسلامية يعلم كيفية التكيف مع التكتيكات العسكرية للتحالف الدولي فغرضه هو البقاء والاستمرار في المنطقة.

“لوفيغارو” كشفت ان غالبية السنة في شمال العراق يرفضون تنظيم الدولة الإسلامية فهم فهموا ان انتصار التنظيم الجهادي يعني الكارثة فلم يعد لتنظيم الدولة الإسلامية مؤيدين له بتلك القوة التي كانت السنة الماضية فعدد الاغتيالات في صفوف قادة السنة المحليين قد انخفض فالأمل الوحيد الذي بقي عند مقاتلي التنظيم هو استغلال نقاط الضعف للدولة العراقية وانتظار وقت انسحاب التحالف العسكري الدولي من شمال العراق.

تزايد الشعور بالإستياء الإجتماعي عند الشباب الأردني

صحيفة “لومند” أفادت أن البطالة وسياسة التقشف الحكومية أصبحا يغذيان الشعور بالاستياء وخيبة الامل في المملكة الأردنية الهاشمية فالبطالة تعتبر من بين أهم مصادر السخط بين الشباب حيث تقدر رسميا ب19في المئة لاسيما في أوساط النساء والشباب.

واضافة اليومية الفرنسية ان 30 في المئة من الذين تقل أعمارهم عن 30 يشعرون بالقلق في الأردن فالوظائف المتاحة في البلاد لا علاقة لها بالدراسات التي قاموا بها.

وأوضحت “لومند” ان المملكة الأردنية تعيش ضغوطا أمريكية من اجل ان تقبل بصفقة القرن المبادرة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي تم الكشف عنها خلال مؤتمر المنامة بالبحرين وهي صفقة تقول الصحيفة ينظر اليها الأردنيون بشكل عدواني لأنها لم تراعي التطلعات الوطنية للفلسطينيين كما تخشى عمان من دفع ثمن هذه الصفقة إضافة الى هذا فالمملكة الهاشمية مدعوة الى ان تكون سياستها الخارجية تتماشى مع مواقف المملكة السعودية الإقليمية لكن العلاقات الثنائية تشهد برودة في ظل عدم ضخ الرياض للمساعدات الموعودة لعمان من اجل مساعدتها للخروج من الأزمة .

ثورة الابتسامة هي في مدينة وهران غرب الجزائر

صحيفة “ليبراسيون” نشرت روبورتاجا أفادت من خلاله ان منذ بداية الحراك ضد نظام الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة” بات التوتر في مدينة وهران اقل حدة في الوقت الراهن فالتجمعات تشهد حضورا كبيرا للشباب في الصفوف الامامية فهم أصبحوا لا يخافون شيئا في حين تقوم النساء بمنع قمع الشرطة خلال المظاهرات.

وأضافت ليبراسيون ان بعد 25 أسبوعًا من المظاهرات التي تطالب باستقالة الحكومة والانتقال السياسي الديمقراطي بات يسود شعور بعدم الفعالية بين أوساط المتظاهرين في مدينة وهران، وبدأ شعار “العصيان المدني” ينتشر في المدينة كما هو الحال في مدينة قسنطينة والعاصمة الجزائرية ومدن منطقة القبائل في وسط الجزائر.

أوضحت اليومية الفرنسية ان ذكرى العشرية السوداء التي خلفت أكثر من 150 ألف قتيل والآلاف من المفقودين لا تزال تطارد الجزائريين الذين عاشوا هذه الفترة الدموية وهو ما دفع بالشباب الى الإعتماد على السلمية والفكاهة والتنظيم العفوي خلال المظاهرات حيث يرى الجيل الجديد ان التغيير في البلاد ممكن من دون اللجوء الى العنف.