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ثنائي ريال مدريد ينافسان جيرو على أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

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أعلن حساب الدوري الأوروبي عبر تويتر، عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في البطولة لموسم 2019/2018.
وفاز باللقب نادي تشيلسي الإنجليزي بعدما انتصر برباعية مقابل هدف في نهائي باكو، مايو آيار الماضي.
وتواجد في القائمة النجم إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، وزميله في النادي الملكي الآن لوكا يوفيتش، باعتباره لاعبًا لانتراخت فرانكفورت خلال المسابقة.
بالإضافة لهداف البطولة أوليفيه جيرو نجم تشيلسي الإنجليزي بعدما توج بلقب الهداف برصيد 11 هدفًا بفارق هدف وحيد عن لوكا يوفيتش.
وسيحصل الفائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي، يوم 30 أغسطس الجاري، في حفل الاتحاد الأوروبي وقرعة تشامبيونزليج ويوروبا ليج.انتهى
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