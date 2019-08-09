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خارطةُ طريقٍ لمُكافحةِ الفساد

*الخُطوةُ الأُولى، مُحاكمةُ [عجلٍ سمينٍ]!

*الرَّئيس ترامب آخرُ مَن يحقُّ لَهُ إِدانة الكراهيَّة

*الرِّياض فشلت في كلِّ الملفَّات

نـــــــــــزار حيدر

أ/ لن يتحقَّق شيءٌ في الحربِ على الفسادِ إِذا ظلَّت الحكومة تبحث عن أَكبش فداء لذرِّ الرَّمادِ في العُيون، فمُكافحةُ الفسادِ يجب أَن تبدأ من الحيتان الكبيرة و [العجول السَّمينة] التي كانت ولازالت هي السَّبب الأَكبر والمُباشر لكلِّ هذا الفساد المالي والإِداري الذي يضرب بأَطنابهِ في كلِّ مفاصل الدَّولة ما يُعرقل تحقيق الأَمن والإِستقرار بشَكلٍ كاملٍ ويفتح الطَّريق أَمام البناء والإِستثمار والتَّنمية.

إِذا لم يقف [عجلٌ سمينٌ] واحدٌ على الأَقلِّ خلفَ القُضبان فلن يتغيَّر شيءٌ في ملفِّ الفساد.

ب/ على الرَّغمِ من أَنَّ رئيس الحكومة الأَسبق هو المسؤُول الأَوَّل والمُباشر عن عشرات ملفَّات الفساد وفِي رقبتهِ دماءٌ غزيرة منها دماء شُهداء [سبايكر] وغيرِها ودماء ضحايا الإِرهاب عندما ترك [الفُقاعة] تتمدَّد لتحتلَّ نصف الأَراضي العراقيَّة وهو الذي أَهدر المال العام في أَكثر من [٦٠٠٠] مشروع وهمي، مع كلِّ هذا لم توجَّه لَهُ رسميّاً، ولحدِّ الآن، أَيَّة تُهمة مهما كانت بسيطة!.

ثمَّ يحدِّثونك عن جديَّتهم في مُكافحةِ الفساد!.

ج/ إِذا لم يتشكَّل مجلس مُكافحةِ الفساد من؛

*قُضاة

*مُستقلِّين

*نزيهين

*شُجعاناً

فلن نأملَ منه خيراً أَبداً.

د/ الرَّئيس ترامب آخِر مَن يحقُّ لَهُ ان يُدين الكراهيَّة، لأَنَّ خطابهُ العُنصري الذي سمَّمَ به الولايات المُتَّحدة هو السَّبب المُباشر لإِنتشار العُنصريَّة والكراهيَّة وكلَّ هذا الإِرهاب ضد الملوَّنين تارةً والمُسلمين تارةً أُخرى.

خطابهُ العُنصري يهدِّد السِّلم الأَهلي في البلاد، وإِذا كانت [الوهابيَّة] هي المُلهِم الأَساس لكلِّ الإِرهاب [الإِسلامي] في العالَم فإِنَّ [الترامبيَّة] هي المُلهِم الأَساس لكلِّ الإِرهاب العُنصري الذي بات يشعرُ الْيَوْم بأَنَّهُ محميٌّ بخطاب رئيس [أَعظم] دولة في العالم.

في العام الماضي فقط شهِدت الولايات المتَّحدة أَكثر من [٥٠] هجومٍ إِرهابيٍّ عُنصري فضلاً عن إِحباط المِئات من الهجمات الإِرهابيَّة العُنصريَّة.

وإِذا كانت التَّنظيمات الإِرهابيَّة العُنصريَّة بحاجةٍ الى مدَّةٍ طويلةٍ قد تصل إِلى أَشهرٍ ورُبما عدَّة سنوات لإِقناعِ أَحدٍ بتوجُّهاتها قبل أَن ينضمَّ إِليها، فإِنَّها الآن لا تحتاج إِلى أَكثر من عدَّة ساعات لإِقناعهِ بالإِنضمامِ في صفوفِها.

كلُّ ذلك سببهُ الخطاب العُنصري للرَّئيس ترامب والذي يُحرِّض على الكراهيَّة، فهل سمِعتم رئيساً يُخاطب أَعضاء في الكونغرس ويطلب منهُم العَودةِ إِلى بلادهم؟! أَم هل سمِعتُم رئيساً يُحوِّل هتاف أَحد أَنصارهِ في تجمُّعٍ إِنتخابيٍّ [أَطلقوا عليهِم النَّار] ويقصُد المُهاجرين، إِلى مُزحةٍ يقهقه على إِثرها؟!.

هـ/ لقد فشلت الرِّياض في كلِّ الملفَّات التي حشرت فيها أَنفها، كان آخرها اليمن الذي يشهد الْيَوْم تفتُّت ما سُمِّيَ وقتهُ بالتَّحالف العربي تارةً والإِسلامي أُخرى.

إِنَّ أَكبرَ دليلٍ على فشلِ هذه الأَنظمةِ، هو شراءها الأَمن من واشنطن وحليفاتها، وهو مؤَشِّرٌ واضحٌ على أَنَّ بينها وبينَ شعوبِها بُعدَ المشرقَينِ!.

٨ آب ٢٠١٩

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