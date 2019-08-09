دعوات لإنقاذ مشروعين ستراتيجين بقيمة نحو 300 مليار دينار في ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الخميس، الى انقاذ مشاريع ستراتيجية “متلكئة” في المحافظة تقدر كلفتها بنحو 300 مليار دينار، فيما أكد لحاق أضرار كبيرة بموادها الأولية.

وقال الكروي في حديث ان “مشاريع بناء مستشفى حديث في منطقة التحرير ببعقوبة، بالاضافة الى بناء مجمعين كبيرين للاسكان في منطقتي الغالبية والكاطون بكلفة تقدر بنحو 300 مليار دينار، العمل بهن متلكئ منذ 7 سنوات لأسباب متعددة”، داعيا إلى وضع”خطة لأنقاذ هذه المشاريع نظرا لحجم الأضرار الكبيرة الناجمة عن توقف العمل لفترة طويلة، وتأثيره على المباني والمواد الأولية”.

وأكد عضو مجلس النواب، على “ضرورة عقد مؤتمر موسع لكل الوزارات التي لديها مشاريع متلكئة في ديالى من اجل وضع خارطة طريق تسهم في احياءها من جديد نظرا لحاجة المحافظة لهذه المشاريع المهمة”.

وكان وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي قد أعلن، الخميس 20 حزيران المنصرم، وضع “معالجات كاملة” لجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة في كافة محافظات البلاد.