رسميا.. المدرب ثائر جسام ينضم للطلبة

وقع المدرب ثائر جسام على عقد انضمامه للعمل بنادي الطلبة لقيادة الفريق الكروي للموسم الجديد.

وسمت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة ثائر جسام مديرا فنيا لفريق الكرة ويساعده كلا من علي حسن وفريد مجيد وإبراهيم سالم مدربا لحراس المرمى.

وجرى التوقيع الرسمي اليوم الخميس في بغداد وبحضور الكادر التدريبي للفريق الطلابي الذي أكد أنه سيعمل على استقطاب عدد من اللاعبين المميزين وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب.

يشار إلى أن فريق الطلبة يستعد للدخول بمعسكر تدريبي يقام في تركيا نهاية الشهر الحالي.انتهى