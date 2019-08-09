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ريحانة الأمس(1)-

ريحانة الأمس(1)-

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00 سلسلة أجمل مخلوقات الشعر00 الخ

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندبُ( بيت الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

الى الأستاذ خالد الخفاجي المحترم:

ياغربة (الخفاجْ00) من كربلا حنينها يتلو جراحات الزمانْ بمحفل الأحزانْ قد كان في أوراقه غصنا لاينطفي في شمسه ، وسراجْ! ** ياغربة (الخفاجْ)00 ياليلة ليلاء في أفلاكنا عبرتْ معها : أوجاعنا شجوننا فتنفستْ بصباحنا ،أيقونة الأوداجْ! ** ياغربة (الخفاجْ )00 ياموجعا 00 حروفهُ مصلوبةٌ ذكراهُ في وجع القلوبْ نقشٌ فُراتي الخطوبْ في منكبيه وطنٌ 00 لكنهُ مصلوبْ! حين استقل رحيلهُ أودى بنا ، للنفي والمعراجْ النفي دوما في بلادي ناعقٌ مثل الغراب ، إذا عبرْتَ بصوته بحرَ المخاطرْ طاويا كل المشاعرْ أُسقطتْ في بحر ٍ من الأمواجْ! ** ياغربة( الخفاجْ) 00 ياثورةً فيها تباريح الجياعْ لُفتْ بها جراحاتُ العراق حتى كأن الجوع مغلوبٌ مطاعْ شهادة(السيابِ) تعلن طيفَها عادتْ بجرحكَ ياعراق ياجائعا 00 بتروله ُ يعطي ، فلا يحتاجْ ياغربة (الخفاجْ) ياغربة (الخفاجْ) 23/7/ 2019م

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1) مناسبة القصيدة محاكاة هموم المغتربين ،ومنهم الاخ خالد الخفاجي (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية ، ورابط عناوين مؤلفاتي (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

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