Posted on by

شاهد…سان بيترو.. الطبيعة الخلابة تحتضن أحد أجمل ملاعب التنس بالعالم

 يُعد ملعب “سان بيترو” بإيطاليا واحداً من أجمل ملاعب التنس على الإطلاق إن لم يكن أروعها، وأوضح تقريراً أذاعته فضائية الغد الاخبارية أنه تم بناء هذا الملعب في السبعينات بالقرب من البحر وبين مرتفعات صخرية.

وأشار التقرير إلى أن معلب سان بيترو يقع بين أحضان الطبيعة الخلابة بين الأشجار والصخور والبحر، ويُمكّن هذا الملعب من الاستمتاع بمناظر خلابة على البحر، وعادة ما يشتكي لاعبي التنس من اللعب بهذا المعب، إذ تصرف المناظر الطبيعية انتباههم على اللعبة فيصبحون بلا تركيز.

وتابع أن هناك عدد من نجوم التنس لعبوا على أرض الملعب، مثل “ماريا شارابوفا” و”جابيريا” و”أرانشا”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close