طبيبة ترد بشأن احتجاج على وفاة امرأة بصرية اثر عملية (قيصرية)

ردت الطبيبة “ناديه طارق بركات” العامة في مستشفى الموسوي الأهلي في محافظة البصرة، على التظاهرة التي نظمت في 3 آب الجاري، أمام المستشفى احتجاجاً على وفاة شابة بعد إجراء عملية جراحية لها (قيصرية) اتهمت الطبيبة بركات والكادر الذي أجرى العملية والمستشفى بالتقصير وعدم الاهتمام بالحالة المرضية لابنتهم، حسب قولهم، فيما قدمت الطبيبة إيجازاً بمراحل المباشرة بالعملية وحتى إعلان الوفاة وسببها طبياً.

وقالت بركات في إيضاح ورد المربد، بشأن ما وصفته بـ “إدعاءات زوج المتوفية” خلال مقطع فيديو نشره موقع المربد حول التظاهرة وما تضمنه من انتقاد، قالت إنها اختصاص نسائية وتوليد، وتم إجراء العملية القيصرية للمريضة المتوفية في 21 تموز الماضي، وتحديداً الساعة 9:30 صباحا، ثم انتهت العملية بعد نصف ساعة، وتم وضع المريضة في غرفه الإفاقة للمراقبة بعد العملية من قبل طبيب التخدير، وبعد الاطمئنان عليها تم إرسالها إلى الردهة، وتم معاينتها من قبل كادر الردهة”.

وأضافت انه جرى “فحصها الساعة 11:12 وجميع العلامات الحيوية للمريضة من نبض وضغط كانت طبيعية، وتم إرضاع طفلها مرتين”، حسب قولها، مستدركة “بعدها تم الاتصال بها (الطبيبة) الساعة 12:45 دقيقة وإبلاغها أن المريضة ظهر عليها علامات عسر تنفس مفاجئة، وتسارع في التنفس، وحضرت في الحال لأنها كانت في الاستشارية النسائية المجاورة للردهة النسائية، ويفصلها الجسر الرابط بينهم فقط”.

وتابعت بالقول، “تبين من الفحص السريري علامات الجلطة الرئوية، وتم إسعافها فوراً، من قبلها وكادر الردهة، وطبيب التخدير خالد العايد، ثم تم نقلها إلى العمليات ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، واستدعاء اختصاص الباطنية القلبية حامد العامري وإجراء فحص (الايكو) لها، وتأكد من وجود توسع في الشريان الرئوي وتوسع البطين الأيمن”، وفق قولها.

وأشارت إلى إعطاء المريضة “جميع العلاجات اللازمة، ولازال الكادر الطبي بجانبها ( الطبيبة بركات و الطبيب العايد )، لكن دون تحسن في وضعها السريري بسبب كبر حجم السدادة الرئوية، وقررنا استدعاء زوج المريضة للعمليات لرؤيتها، وتم ذلك”، لافتة الى “إعلان وفاة المريضة الساعة 3:30 عصراً”.

وبينت أن “الجلطة الرئوية ممكن أن للمرأة أثناء فترة الحمل، وأثناء الولادة الطبيعية، والولادة القيصرية ومرحلة النفاس”، منوهة الى أنها ستفصل ذلك في مقالة حول الجلطة الرئوية وحالات إصابتها لاحقاً”.