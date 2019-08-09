عبد المهدي يعلق على قرار للفيفا عشية زيارة وفد منه بغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الخميس، بياناً أكد فيه أحقية العراق إقامة مبارياته الكروية على أرضه وبين جمهوره، تعليقاً على قرار الفيفا إعادة تقييم رفع الحظر عن ملاعب العراق.

وفيما يعتزم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ‹الفيفا› زيارة العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الجمعة، قال مكتب عبد المهدي: «تحظى التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بإعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب العراقية خلال تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في البصرة باهتمام بالغ من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي».

وأكد عبد المهدي على «حق العراق الطبيعي والشرعي في إقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره».

وأوعز رئيس الوزراء العراقي إلى «الجهات الحكومية كافة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه الاستضافة وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة إلى وفد الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سيزور العراق غدا لتمكينهم من إنجاز المهام المكلفين بها».

ولفت البيان إلى أن عبد المهدي يتابع هذه التطورات و«يهيب بالجماهير الرياضية ووسائل الإعلام كافة بالوقوف الى جانب المؤسسات الحكومية في إنجاح مساعيها الحثيثة بهذا الصدد».