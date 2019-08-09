مصطفى العمار يدعو الى سياسة صارمةضد مرتكبي الاعمال الارهابية

منى محمد زياره

دعا عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مفوض الاندماج مصطفى العمار الى سياسة أشد صرامة وحزم مع من يريد أثارة الرعب والفوضى على الاراضي الالمانية.

وقال في تصريح صحفي عقب الاعتداءات الارهابية على المواطنين في فرانكفورت وشتوتغارت ، ليس هنالك وقت للتسامح مع المجرمين والمتطرفين لان هذا من شأنه الاخلال بالأمن الداخلي الالماني والامن الاوربي ، مضيفاً ،يجب عدم السماح للمتطرفين بزعزعة الاستقرار في صفوف الابرياء فألمانيا بلد ديمقراطي ودستوري ولا مكان لأي ارهابي على اراضيها ، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة ترحيل وارجاع الجناة الى بلدانهم الاصلية تجنباً لقيامهم بأعمال اجرامية وسحب الجنسية الالمانية لحامليها جراء عدم احترامهم لحقوق الانسان التي كفلها القانون الالماني .

وشدد العمار على ان ارتكاب مثل هكذا جرائم لا تدل الا على الكراهية وعدم تقبل الاخرين فالإرهاب لادين له ومن يقوم بها تقوده نزعاته العدوانية اضافة الى الابعاد السياسية التي تدفعه لأفعال تتنافى مع القيم الانسانية التي طالما دعينا لها .

وختم العمار تصريحه بدعوة ممثلي الشعب برد فعل قوي وفعال وواضح تجاه هولاء فالاندماج في المجتمع لا يتحقق بأفلات المجرمين من العقاب .