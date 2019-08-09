مقتل 9 في نزاع عشائري مسلح جنوبي بغداد

بغداد: قتل 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون، في نزاع عشائري بمنطقة “الدورة” جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني محلي.

وفي تصريح للأناضول، قال أحمد خلف ضابط في شرطة بغداد، الخميس، إن “9 مدنيين قتلوا فيما أصيب 5 آخرون بجروح، جراء إندلاع نزاع عشائري جنوبي بغداد”.

وأشار خلف إلى “استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في النزاع الذي نشب ضمن منطقة الزبورة في عرب جبور بمنطقة الدورة جنوبي بغداد”.

وأوضح أن القوات الأمنية فرضت سيطرتها على المنطقة، وبدأت تحقيقاً بالحادث، دون ذكر سبب النزاع.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بكثير من الأسلحة في منازلهم.