وزير الداخلية يرسل فريقا لمستشفى الكاظمية لاصدار جواز سفر لطفل مريض

وقالت الوزارة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه “استجابة لعائلة الطفل (يوسف احمد محم ) وبتوجيه مباشر من وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري تم وعلى الفور ارسال فريق عمل من مديرية الجوازات وباشراف اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة الى مستشفى الكاظمية لتصويره ومنحه جواز السفر بشكل عاجل”.

واضافت الوزارة، أن “الطفل مصاب بكسر بالجمجمة الامر الذي دعا ذويه لمناشدة الوزير بذلك”.