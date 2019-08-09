وزير الهجرة يؤكد اعتماد عنصر السرعة لا كمال نقوصات جميع الأضابير الموقوفة للعوائل النازحة

ترأس وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اليوم اجتماعا موسعا خاصا بهيأة الرأي في مقر الوزارة بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامون ، وناقش الاجتماع المشاريع والبرامج المناطة بدوائر الوزارة ووفق مايلائم المهام والوصف الوظيفي لكل دائرة .

وذكر السيد الوزير ان اجتماع هيأة الرأي تمخض عن اتخاذ عدة قرارات بضمنها الموافقة بالأجماع على منح مساعدات اغاثية اضافية للاسر النازحة تزامنا مع قرب عيد الاضحى المبارك ، اضافة الى الموافقة على اعتماد استمارة خاصة بالعائدين الذين لديهم مشكلة بأضابيرهم في مناطق النزوح واعتماد عنصر السرعة عبر البريد الإلكتروني لاكمال جميع النقوصات في أضابيرهم الموقوفة ، فضلا عن تكليف دائرتي الفروع والمعلومات في الوزارة لوضع آلية جديدة في توزيع الوجبات الجدد لمنحة العودة وشمول اكثر عددا وفق نسبة المسجلين في الاقضية والنواحي لكل محافظة مع اعتماد المعايير الخاصة بهشاشة العائلة ومدى احتياجها ، الى جانب الزام دائرة الفروع باكمال برنامج المشاريع المدرة للدخل خلال الأيام القادمة ، فضلا عن الإشارة الى اللجنة المكلفة بكتابة خطة الوزارة للعام ٢٠٢٠ تتلائم وتوجهات الوزارة الجديدة بحسب المهام والوظائف المناطة بكل دائرة .

وشدد السيد موسى بالضغط على الحكومات المحلية التي حولت لها مبالغ دعم الاستقرار ان تستثمر المبالغ بتشجيع النازحين على العودة من خلال تقديم الخدمات اللازمة للعوائل العائدة عن طريق اعادة أعمار المناطق المدمرة ووضع هذه المبالغ بمكانها الصحيح .

مؤكدا في سياق اخر على ضرورة تفعيل دور اعلام الوزارة ودعمه عن طريق اظهار نشاطات وانجازات الوزارة عبر وسائل الاعلام المتعددة بما فيها منصات التواصل الاجتماعي .

قسم الاعلام