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وفد أنساني ألماني يصل العراق

منى محمد زياره

وصل الى بغداد وفد منظمة انسانية بلا حدود الالمانية لأجراء مباحثات موسعة مع مسؤولين في الحكومة العراقية حول عدد من القضايا تقف في مقدمتها مكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية واوضاع النازحين والمواطنين في الموصل وسنجار وتلكيف .

وقال مصطفى العمار رئيس المنظمة وعضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم ، ان الوفد سيضم كل من مفوضة الملف الايزيدي آماد سيدو و المفوض السياسي دافيد مولر ، حيث سيتوجهوا بعد ذلك الى المناطق المذكورة لتوثيق الأوضاع هناك وتقييمها ودعم ضحايا داعش الارهابي من الأطفال والنساء خاصة الضحايا من الطائفة الايزيدية ليتم بعدها تقديم ملف عن نتائج الزيارة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل

واضاف العمار سبق ان التقيت في برلين السفير العراقي ضياء الدباس والوزير المفوض احمد السعدي واطلعتهم على دور المنظمة الانساني ورغبتها في دعم العراق في حربه ضد الارهاب والتعريف بالإبادة التي تعرض لها ابناء الشعب العراقي واصرارهم على المضي قدما رغم ما يتعرضوا له ودورهم الكبير في تحرير المناطق المغتصبة

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