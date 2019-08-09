وفد جمعية الخير والبركة الثقافية يشارك في ندوة ( المخدرات ارهاب كبير ومعالجات ضعيفة ) ببغداد

شارك وفد من جمعية الخير والبركة الثقافية في الندوة التي أقامها تيار الحكمة الوطني في بغداد يوم امس الأربعاء المصادف ٧ / ٨ / ٢٠١٩ ، تحت عنوان ( المخدرات ارهاب كبير ومعالجات ضعيفة ).

وتأتي مساهمة وفد الجمعية إيمانا من منطلقاتها المبدأية في ضرورة توعية المجتمع من الآفات الخطيرة التي تفتك به ومنها المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب خاصة والمجتمع والحياة الأسرية عامة.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ، ويعود تأسيسها الى عام الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٨ / ٨ / ٢٠١٩