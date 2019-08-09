Posted on by

وفد جمعية الخير والبركة الثقافية يشارك في ندوة ( المخدرات ارهاب كبير ومعالجات ضعيفة ) ببغداد

شارك وفد من جمعية الخير والبركة الثقافية في الندوة التي أقامها تيار الحكمة الوطني في بغداد يوم امس الأربعاء المصادف ٧ / ٨ / ٢٠١٩ ، تحت عنوان ( المخدرات ارهاب كبير ومعالجات ضعيفة ).
وتأتي مساهمة وفد الجمعية إيمانا من منطلقاتها المبدأية في ضرورة توعية المجتمع من الآفات الخطيرة التي تفتك به ومنها المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب خاصة والمجتمع والحياة الأسرية عامة.
يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ، ويعود تأسيسها الى عام الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٨ / ٨ / ٢٠١٩

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close