يوم التروية: قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية إلى 150 ألف حاج

يستهل اليوم الجمعة، الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، قرابة مليوني حاج مناسك فريضة الحج لهذا العام، فيما يعرف بيوم التروية. ويخرج الحجيج من مكة إلى منى في طريقهم إلى عرفات، ركن الحج الأعظم، للوقوف به يوم غد السبت.

وفضلا عن حجاج الداخل، رصدت السلطات السعودية قدوم أكثر من مليون و800 ألف شخص قدموا من خارج المملكة لأداء فريضة الركن الخامس من أركان الإسلام.

وتسخّر السلطات السعودية هذا العام قطارا كهربائيا عالي السرعة، يعرف باسم “قطار الحرمين السريع” للربط بين المدينتين المقدستين، مكة والمدينة، ونقل الحجيج بين المشاعر المقدسة (مِنى وعرفات ومزدلفة) مرورا بجسر الجمرات لأداء مناسك الحج.