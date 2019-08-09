200 طبيب عراقي يغلقون عياداتهم احتجاجا على تهديدات عشائرية

كربلاء – ا ف ب – اغلق نحو 200 طبيب عياداتهم، أمس، في كربلاء احتجاجا على تهديدات توجهها عشائر تطالب ب«الفصل»، اي تعويض مالي، اثر وفاة مرضى اثناء معالجتهم او خلال عمليات جراحية.

وقال علي ابو طحين نقيب الاطباء في كربلاء خلال اعتصام في «مستشفى الحسين العام» ان «اكثر من مئتي طبيب اغلقوا عياداتهم وتوقفوا عن العمل بعد تعرض العديد من الجراحين والاطباء المختصين بالعمليات الجراحية الى تهديدات ومضايقات يومية». واضاف ان «اهل المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية لا تنجح يوجهون هذه التهديدات الى الاطباء وفقا للعرف العشائري، ويطالبون بالفصل (تعويض مالي) متجاهلين القوانين والسلطات الحكومية».

واضاف ان «بعض العمليات الجراحية كما هو معروف خطرة ونسب النجاح فيها ضئيلة ونحن كاطباء جراحين نجري العمليات بوسائل وتقنيات بسيطة».

وطالب المعتصمون في بيان «اعتبار اي تهديد او التهجم على الطبيب جزءا من اعمال الارهاب ما يدعو الى تدخل الدولة لكي يأخذ القانون مجراه وتدخل الجهات الدينية والعشائرية والاعلامية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الاطباء من التهديدات».

كما طالبوا بـ«توقيع ذوي المرضى على تعهد بعدم ملاحقة الطبيب في حالة وفاة المريض بعد العمليات الجراحية».