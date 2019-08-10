إعلان حصيلة المرحلة الثالثة من ‹إرادة النصر› ضد فلول داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن نتائج المرحلة الثالثة من عملية ‹إرادة النصر› ضد فلول داعش في مناطق عديدة بعضها ‹متنازع عليها›.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في الخامس من الشهر الجاري واستهدفت على وجه التحديد مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين في محافظة ديالى.

وقالت العمليات المشتركة في بيان يوم الجمعة إن الحملة، التي استمرت يومين، أسفرت عن مقتل اربعة إرهابيين واعتقال 18 مطلوباً للقوات الامنية وتدمير 12 نفقا و24 وكراً، فضلاً عن تدمير عبوات معبأة بمواد شديدة الانفجار.

وبحسب البيان فقد عثرت القوات العراقية على 42 عبوة ناسفة وسبع قذائف صاروخية وتفتيش 25 قرية بمساحة تقدر إجمالاً بنحو 1700 كيلومتر مربع.

وذكر البيان أن طيران الجيش العراقي نفذ خلال العملية 38 طلعة جوية بينها 10 طلعات في محافظة نينوى، فيما نفذ طيران التحالف الدولي شارك 25 طلعة.

وشملت العملية تطهير تلال عطشانة وسلسلة جبال بادوش ومنطقة شيخ إبراهيم ومناطق خط اللاين، حسب بيان سابق لقيادة العمليات المشتركة.