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إياد السامرائي يهنئ بقدوم عيد الأضحى ويؤكد أهمية استثماره لتعزيز التلاحم والوحدة الوطنية

هنأ الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي ، أبناء أمتنا العربية والإسلامية عامة ، والعراقيين الأعزاء منهم خاصة ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، متمنياً لهم حياة مليئة بالأمن والرخاء والازدهار .

وأكد السامرائي إن أيام الحج تحمل معانٍ عظيمة ، ودروس بليغة ، ومواعظ جمة ، نحن أحوج ما نكون إليها ، فالمساواة ، وخفض الجناح ، والتكاتف ، والهمة العالية ، وتصفية القلوب ، وتنقية الصفوف ، كلها أسس رصينة ، للحياة العراقية التي ننشدها اليوم .

وأضاف قائلاً : إن وطننا عانى كثيراً من تحديات الإرهاب والطائفية ، والتدهور الأمني ، والانهيار الاقتصادي ، وتأثر منظومة الأفكار والقيم بالتيارات والمشاريع الغريبة ، موضحاً إن أيام العيد السعيد تمثل مشروعاً متكاملاً للمصالحة الوطنية ، وتعزيز السلم الأهلي ، والقيم المجتمعية ، ولا ينبغي أن تمر علينا دون استفادة أو استثمار .

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