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الاتحاد الصحافة الرياضية يقاضي عبد الخالق مسعود.. لهذا السبب

بغداد/.. أعلن الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، اليوم السبت، عن مقاضاته لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، بسبب التشهير ومهاجمة رئيس الاتحاد نائب نقيب الصحفيين العراقيين خالد جاسم.

وذكر الاتحاد العراقي للصافة الرياضية في بيان إن” رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ونائب نقيب الصحفيين خالد جاسم قام برفع دعوى قضائية بسبب التشهير والاساءة من قبل رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي الاسيوي عبدالخالق مسعود”.

واضاف إن” موجبات الدعوى جاءت ردا على تصريحات المسيئة للاعلام ولشخص خالد جاسم بحسب ما جاء في الدعوى المرفوعة لدى احدى محاكم العاصمة بغداد” .

يشار الى ان خلافا كان قد نشب بين رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الملا عبد الخالق مسعود واتحاد الصحافة الرياضية، بسبب رفض الاول لتضييف الوفد الاعلامي المنسب لبطولة غرب آسيا في اربيل وكربلاء.

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