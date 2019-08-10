الحكمة النيابية: المرجعية وجهت الإنذار الأخير لحكومة عبد المهدي وستتخذ قرار مفاجئ

اعتبر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، السبت، خطاب المرجعية الدينية يوم أمس الجمعة بأنه الإنذار الأخير لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتصحيح مسارها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال البخاتي في تصريح إن “مقاطعة المرجعية الدينية للحكومة الحالية والسياسيين دليل واضح على عدم رضاها عن العمل الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين”، لافتا إلى إن “المرجعية سيكون لها موقف خلال المرحلة المقبلة إذا بقت الحكومة تسير وفق منظور المحاصصة والفساد”.

وأضاف أن “خطبة المرجعية الدينية ليوم امس تعد الإنذار الأخير لحكومة عبد المهدي لتصحيح مسارها وتقديم الخدمات للمواطنين”، مبينا أن “المرجعية غير راضية على عمل عبد المهدي ولازالت خطواته غير ملموسة في تطبيق البرنامج الحكومي”.

وعرض وكيل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء، امس الجمعة، مجموعة تساؤلات على اصحاب القرار في البلد، مشددا على أن محور تلك التساؤلات أن “المواطن يشعر بالحيف”، متسائلا “هل هناك أفق لحل مشاكلنا وسقف زمني لها”.