الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

وجه الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نوجه أسمى التهاني والتبريكات إلى عموم مسلمي كوردستان والعراق والعالم» .

أضاف الزعيم الكوردي «ونهنىء عوائل الشهداء الكرام الذين حموا حرية وكرامة بلدنا بالدماء الزكية لأعزائهم، كما نهنىء جميع البيشمركه الأبطال، ونشد على أيدى قوات الآسايش والشرطة الذين يتحملون حماية أمن واستقرار المواطنين، دون ملل».

واختتم الرئيس بارزاني رسالته بالقول: «عيدكم مبارك ونتمنى لكم السرور والسعادة».