السعودية تستضيف نزال الملاكمة «الثأري» بين جوشوا وأندي رويز

هيئة الرياضة أعلنت إقامة الحدث في 7 ديسمبر المقبل بالدرعية

السبت – 8 ذو الحجة 1440 هـ – 10 أغسطس 2019 مـ ستكون العاصمة السعودية الرياض، على موعد مع استضافة المواجهة الثأرية بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للرياضة في السعودية أمس.

وقالت هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي أندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل. ترقبوا إعلان التفاصيل الخاصة بتذاكر النزال ومفاجآت كبرى مصاحبة.

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ«اشتباك الكثبان»، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو (حزيران) الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وكانت صحيفة «ذي تلغراف» البريطانية كشفت في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن إقامة هذه المواجهة في السعودية.

وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012. على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

ودخل جوشوا النزال كالمرشح الأبرز للحفاظ على سجله الذي تضمن 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين أن سجل رويز تضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

وفي إشارة إلى النتيجة غير المتوقعة، أكد رويز نفسه أنه لا يصدق ما حققه في قاعة ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك. وقال «ما زلت غير مصدق. أعجز عن التصديق أن هذا الأمر واقعي».

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يخرج رويز منتصرا في هذه المواجهة، إذ أن ترشيحات فوزه كانت بنسبة 32 – 1 فقط. وما ساهم في عدم اعتباره مرشحا جديا، زيادة وزنه في الفترة الأخيرة ليبلغ نحو 121 كلغ، مقابل نحو 112 كلغ لجوشوا.

كما أن إدراج اسم رويز لتحدي جوشوا، لم يأت سوى بعد فشل المنافس السابق الأميركي جاريل ميلر، في ثلاثة فحوص منشطات قبل شهرين.

وبات رويز ملك الوزن الثقيل بإحرازه الألقاب الثلاثة بفوزه الثالث والثلاثين مقابل هزيمة واحدة أمام النيوزيلندي جوزيف باركر على اللقب الذي كان شاغرا في تصنيف المنظمة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2016.

واعتبر الملاكم الملقب بـ«المدمِر» أن ما حققه «حلم تحوَل إلى حقيقة».

يذكر أن السعودية استضافت قبل أسابيع منازلة نظمها مجلس الملاكمة العالمي توج على إثرها الملاكم البريطاني أمير خان بلقب بطولة العالم (WBC) من قلب مدينة جدة «غرب السعودية» وذلك بعد تغلبه على الأسترالي بيلي ديب في النزال الكبير الذي جمعهما بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وحسم خان 33 عاماً المنازلة التي ينظمها مجلس الملاكمة العالمي بضربة قاضية وجهها لمنافسه ديب، وسط حضور جماهيري كبير اكتظت بهم مدرجات المدينة الرياضية ليتوج بطلاً للعالم في وزن الولتر، بعدما أسقط خان منافسه أرضاً في الجولة الثانية بضربة بقبضته اليسرى.

وكان ديب قرر منازلة خان في يونيو الماضي بعدما انسحب المنافس الأصلي، نيراج غويات، بسبب إصابة تعرض لها.

وشهدت المنازلة تنافسا مثيرا بين خان وديب مكنت الملاكم البريطاني من العودة للواجهة بإحرازه لقب البطولة العالمي منذ هزيمته المثيرة أمام تورنس كروفورد في أبريل (نيسان).

وكان الملاكم الأسترالي يحمل لقب بطل العالم في وزن الريشة، وارتقى إلى وزن الولتر، وقرر منازلة خان خلفا لمنافسه الأصلي الشهر الماضي، واصفا الفرصة بأنها «لحظة تاريخية» بالنسبة له، إلا أن التجربة كانت قاسية عليه إذ لم يستطع أن يصمد طويلا أمام خفة خان وقوته.

كما فاز الملاكم، هيوي فيوري، في وزن الثقيل على منافسه، صامويل بيتر، الذي اضطر إلى الانسحاب في الجولة السابعة، بعد إصابته في الكتف. فيما أصيب الحكم أيضا بنزيف دم في أنفه وهو يفرق بين الملاكمين.

وسيطر فيوري على الحلبة دون الاقتراب كثيرا من منافسه المعروف بالضربات القاضية، وكان الحكم خصم نقطة من بيتر لأنه ضرب منافسه أثناء تفريقهما. كما أنذره أيضا لتوجيهه ضربات سفلية غير قانونية في الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.