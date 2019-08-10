العتبة الحسينية تعلن استنفارها لاستقبال زيارة عرفة وعيد الأضحى

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت، استعدادها لاستقبال زيارة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك امنيا وخدميا.

وقال معاون الأمين العام للعتبة المطهرة أفضل الشامي إن “أقسام العتبة الخدمية والأمنية استنفرت طاقاتها لاستقبال زيارة يوم عرفة لاسيما مع تسجيل دخول مبكر للزائرين من دول الخليج ولبنان وإيران وباكستان والهند وعدد من الدول فضلا عن الزوار العراقيين”.

وأضاف، أن “أكثر من 1500 متطوع من الرجال والنساء تم استقطابهم للمشاركة في تقديم خدمات الطعام والمبيت”، مشيرا الى ان “أقسام العتبة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة استعدت مبكرا ونشرت عناصرها الاستخباراتية في المنطقة المحيطة بالعتبتين المقدستين”.ا