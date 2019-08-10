العراق يغلق معبر حدودي رئيسي مع إيران في محافظة ديالى

أعلن العراق ، يوم الجمعة ، إغلاق معبر حدودي رئيسي مع إيران في محافظة ديالى (57 كم شرقي بغداد) .

مصدر بالشرطة المحلية كشف عن إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، أصدر توجيهات، يوم الجمعة، بإغلاق معبر “سومار- مندلي” الحدودي مع إيران ، ونقل جميع موظفيه إلى معبر “المنذرية” الحدودي، لافتا إلى أن أسباب هذا القرار غير معروفة حتى الآن.

وتمر من منفذ “سومار” الحدودي بين العراق وإيران صادرات إيرانية إلى العراق بشكل يومي وبكميات كبيرة.

وبلغت الصادرات الايرانية خلال العام الماضي عبر معبر “سومار” الحدودي الى العراق، مليونا و138 الف طن ، اي بما يعادل مليارا و242 مليون دولار .

وكانت مصلحة الجمارك الإيرانية أعلنت، في مايو/أيار الماضي ، تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ “سومار” حتى إشعار آخر، عبر تعميم صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية لجميع الجمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية إلى منفذ “سومار”، وذلك استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة جمارك محافظة كرمانشاه، في 19 مايو/أيار .

وكان هذا المنفذ قد افتتح في ابريل / نيسان 2015 بحضور السفير الإيراني في بغداد آنذاك حسن دنائي فر ومحافظ كرمنشاه سيد رضائي وعدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى وشخصيات حكومية من الجانبيين العراقي والإيراني .